MC Cabelinho lança música sobre traição e web aponta confissão a Bella | A TARDE

O funkeiro MC Cabelinho lançou nesta sexta-feira, 13, a música 'Depois da Meia-noite', em parceria com Djonga. Internautas apontaram se tratar de uma confissão de traição.

A música fala sobre estar com duas mulheres ao mesmo tempo e arrependimento.

"É que ontem eu esqueci meu endereço. Eu tava com duas dentro da x6. Uma era atual e a outra, minha ex. Imagina a merda que eu arrumei. Mas eu juro que não foi minha intenção, só fui perceber depois que acordei. Tô arrependido, mas foi muito bom. Trio amoroso, menáge, clima gostoso, sexo selvagem".

Nas redes sociais, internautas sugeriram que o funkeiro estaria, por meio da música, assumindo uma traição. "MC Cabelinho assumindo a traição no feat do novo álbum do Djonga?", escreveu um usuário no X.

"O cabelinho assumiu a traição através de uma música cara", comentou outra. "E eu achando que o Cabelinho já tinha sido escroto o suficiente ter feito oq fez com a Bella, mas ele conseguiu ser pior admitindo a traição na música como se fosse algo bonito de se falar, homem é tudo igual mesmo", escreveu uma internauta.

MC Cabelinho e Bella Campos confirmaram no fim de agosto que não estavam mais juntos. Na ocasião, o artista foi acusado de trair Bella com Duda Mehdef.