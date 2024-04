“Nego Fiel”: Rappers baianos lançam música sobre monogamia | A TARDE

O rapper baiano Jota rare lançou nessa quinta-feira, 28, a música “Nego Fiel”. A faixa é uma parceria com Tas MC, artista que faz parte do cenário do rap soteropolitano. Os artistas também lançaram o clipe da canção, o qual é assinado por James Andrade, que integra a equipe do Prime Video.

Em “Nego Fiel”, Jota rare traz ao público um trap - vertente do rap que se caracteriza por um ritmo mais acelerado e versos com temas mais leves, se diferenciando do rap tradicional - que se destaca por fazer referências ao pagode baiano, além de trocadilhos e rimas de duplo sentido.



“Nego Fiel é uma música que desde o começo a gente teve um retorno legal, mais de 30 mil visualizações nas prévias, que num cenário de rap underground de Salvador é uma marca importante. A música se aproveita dos debates sobre traição, fidelidade, homem, mulher. E traz isso de forma engraçada e o público gostou bastante”, disse Jota rare ao falar da faixa



O artista, que acumula mais de 2 milhões de plays em aplicativos de música, convidou para o projeto seu conterrâneo, o também rapper Tas, que lançou no ano passado seu segundo álbum, o “Sobre Verdades”.



“Para mim, foi muito especial ter recebido esse convite, Jota ouviu meu disco, elogiou, gostou e aí a partir disso ele me fez essa proposta. Eu trago na minha participação muita referência ao pagode baiano, ao que a gente ouve por aqui nas favelas da cidade”, pontuou Tas.

“Nego Fiel” já está disponível em todas as plataformas de música.

Assista ao clipe: