Negra Cor faz tributo a Gonzagão e Dominguinhos neste sábado

Iniciativa nasceu da vontade do vocalista Adelmo Casé de revisitar a obra dos artistas - Foto: Divulgação

O São João pode até ter acabado, mas o forró está longe de ser esquecido. Neste sábado, 20, a Negra Cor faz novamente o show “Tributo a Gonzagão e Dominguinhos”. O evento, que já aconteceu uma vez no largo do Santo Antônio Além do Carmo, dessa vez, será no Projeto Tamar, em Praia do Forte, a partir das 19h.

>>> "Meu pai amava muito a Bahia", diz filha de Dominguinhos

>>> Adelmário Coelho quer feat com Roberto Carlos: "Seria uma glória"

A iniciativa nasceu da vontade do vocalista Adelmo Casé de revisitar a obra dos artistas. Depois de participar do filme “Gonzaga, de pai para filho” (2012), Casé se apaixonou pela história do Luiz Gonzaga. Segundo o cantor, ele já conhecia muitas canções, mas essa experiência como ator o inspirou ainda mais.

Já a admiração por Dominguinhos, de acordo com Casé, teve dois motivos: suas melodias belíssimas e “pelo músico virtuoso que ele era na sanfona”. O repertório, claro, contará com grandes sucessos do forró como “Vida do Viajante“, “Xote das Meninas” e “De Volta Pro Aconchego”.

Os ingressos custam a partir de R$ 50. Confira um registro da última edição da festa: