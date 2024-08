Ney Matogrosso tem problema de saúde e cancela show

- Foto: Divulgação

Após apresentar problemas de saúde, o cantor Ney Matogrosso cancelou o show que faria no 22º Festival Sesc de Inverno em Penedo, no Rio de Janeiro, neste domingo, 28.

O cantor chegou a comparecer ao local do evento, mas não se sentiu bem e decidiu não realizar o show. A produção do evento comunicou a saída do artista, o nome que o substituiria e apontou a questão de saúde.

"A cantora Adriana Calcanhotto se apresenta esta noite (28/7) em Penedo. Por questões de saúde, o cantor Ney Matogrosso cancelou seu show na cidade. As demais atrações do Festival Sesc de Inverno estão mantidas".

Segundo o Estadão, o artista teve vômito e diarreia e foi encaminhado ao hospital para receber cuidados médicos. Ele teria sido diagnosticado com um quadro severo de virose.