Nick Carter se pronuncia sobre a morte do irmão, Aaron

Um dia depois da morte do irmão, Aaron, Nick Carter, um dos integrantes do grupo Backstreet Boys, se pronunciou neste domingo, 6, pela primeira vez sobre o ocorrido. Aaron Carter, de 34 anos de idade, foi encontrado sem vida na banheira de sua casa, em Lancaster na Califónia, neste sábado, 5.

Em suas redes, Nick postou diversas fotos em que ele e Aaron aparecem bem jovens e admitiu que os dois não tinham uma relação fácil. "Meu coração foi partido hoje. Apesar de eu e o meu irmão termos tido uma relação complicada, o meu amor por ele nunca desapareceu", começou.

O Backstreet Boy citou ainda problemas relacionados ao abuso de substâncias do irmão. "Sempre me agarrei à esperança de que ele, de alguma forma, algum dia, quisesse trilhar um caminho saudável e, eventualmente, encontrar a ajuda que ele tão desesperadamente precisava".

Nick acrescentou que "Às vezes, queremos culpar alguém ou algo por uma perda. Mas a verdade é que o vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui. Vou sentir mais falta do meu irmão do que alguém alguma vez irá imaginar. Amo-te Chizz, agora tens a oportunidade de finalmente ter alguma paz que nunca poderias encontrar aqui na terra.... Deus, por favor cuida do meu irmãozinho", completou.