Numanice em Salvador se consolida como a maior edição no Brasil

Um verdadeiro sucesso. Assim foi o Numanice sob o comando da cantora Ludmilla neste sábado, 9, na capital baiana.

Realizado pelas produtoras Salvador Produções, Carvalheira, Concept e Memo, referências em entretenimento, a edição em Salvador foi a maior edição já realizado no Brasil até o momento, Ludmilla recebeu no palco convidados pra lá de especiais que junto com a cantora que apresentou um repertório exclusivo sacudiu a galera que foi à loucura com a festa que estava linda e contou com uma estrutura impecável.

O projeto de pagode de Ludmilla também é um verdadeiro sucesso no streaming contabilizando mais de 300 milhões de execuções e sucessos como o hit “Maldivas”.

Em seu Twitter, a cantora já tinha comentado que o evento realizado em Salvador seria especial e celebrou nas redes sociais, depois de ver o tamanho do evento que seria realizado no WET, na Avenida Paralela:

”Galera, vim aqui fazer a visita técnica onde vai ser o Numanice e eu tô chocada. O bagulho é muito grande”, disparou.