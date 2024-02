O Kannalha negocia feat com artistas africanos | A TARDE

Com o carnaval já batendo na porta, O Kannalha está também mais internacional do que nunca. O artista, que recentemente dividiu vocais com Pabllo Vittar no hit “Penetra”, está negociando um novo trabalho com artistas africanos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o pagodeiro contou que os músicos, cujos nomes não foram citados, conheceram o trabalho dele através do show no Afropunk. Misterioso, ele disse que tem “trocado ideia” para fazer surgir uma parceria.

“Algumas pessoas conheceram meu trabalho através do Afropunk, pessoas de outros estados, né, do continente da África, então a gente tem trocado ideia, quem sabe, ainda não tem nada, mas podem aguardar”.

Enquanto isso, Kannalha também antecipou que o seu trio no carnaval estará repleto de novidades. “A gente já tem algumas músicas, na verdade, que já estão em estúdio, em produção com outros artistas, ainda não posso falar, mas teremos participações no nosso trio. A gente tem atingido outros públicos e tem feito esse trabalho pra poder agradar cada vez mais o Brasil”.