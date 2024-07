Pela 1ª vez em Salvador, festa "Bogotá" traz Colômbia para a Bahia

Momento inaugura a expansão do baile com história nas casas de show da capital paulista - Foto: Divulgação

“Salvador parece muito mais com a Colômbia do que a gente imagina”, afirma o DJ baiano Dieguito Reis, um dos idealizadores da festa Bogotá, nome em referência à capital colombiana. Pela primeira vez fora de São Paulo, onde se tornou uma grande febre com mais de 100 edições nos últimos dois anos, o baile latino chega a Salvador com participação das DJs Sista Katia e Nai Kiese.

>>> Berço de Pitty e Raul, Salvador terá ações para o mês do Rock

A grande festa de celebração da cultura latina, com direito a cumbia, reggaeton e ritmos caribenhos, será hoje à noite, a partir das 21h, na The Green House, localizada no boêmio bairro do Rio Vermelho. O momento inaugura a expansão do baile com história nas casas de show da capital paulista, como a famosa Tokyo SP.

“Está sendo um passo muito importante fazer esta primeira edição fora do estado de São Paulo, principalmente em Salvador, que é a cidade da música. A gente sempre teve o intuito de levar a festa a diversos estados do Brasil, fortalecendo cada vez mais a conexão do Brasil com os outros países da América Latina. Fazer em Salvador, em casa, é uma energia muito gratificante”, explica Dieguito Reis que nasceu em Salvador, ganhou o mundo como baterista da banda Vivendo do Ócio, e mais recentemente, as boates da capital paulista.

Conexão Latina

A concepção da festa veio de Rafael Kent, diretor de audiovisual e grande apoiador da cena independente de São Paulo, junto a Dieguito Reis e o carioca Leonardo Kary. As andanças dos artistas pelo Caribe e por Miami – com um olhar especial para a pulsante cultura latina – os levaram à proposta da Bogotá: festa que une as pessoas na noite de São Paulo, em torno da música encabeçada por latinos e centro-americanos pelo mundo.

“Sem dúvida a essência da Bogotá é a conexão através do reggaeton, da salsa, da cúmbia. A gente conseguiu conectar muitas ideias, pessoas, culturas distintas. O engraçado é que automaticamente acabamos também fortalecendo a cultura latina aqui dentro do Brasil. Trazemos DJ mexicanos e colombianos para o Brasil, conectando com DJs baianos para fazer essa festa latina em São Paulo”, conta o DJ.

Considerada uma das maiores festas de música latina do Brasil, já passaram pelas edições o rapper Lil Nas X, o porto-riquenho Rauw Alejandro, maior referência do reggaeton moderno mundial, e muitos outros artistas, a fim de deixar as noites mais diversas e calientes. Em Salvador, a Bogotá ganha novidades, com destaque para o reggaeton.

“Salvador é uma cidade cheia de swing quente, uma cidade de praia e bem musical. Pensando nisso, a gente tá trazendo um setlist especial que foca muito na música urbana latina, principalmente no reggaeton, que é uma música que de certa forma tem uma ligação com Salvador. Salvador ama o reggae, e o reggaeton nasceu a partir do reggae”, ressalta Dieguito.

Mulheres no disco

Gasolina de Daddy Yankee, Envolver de Anitta e En La Cama de Nicky Jam são alguns hits da música latina que farão parte do setlist do esperado baile em Salvador. As DJs Sista Katia e Nai Kiese, ambas já veteranas do baile, tocarão junto com Dieguito noite adentro, trazendo muita potência ao set list.

Nai Kiese, chamada “DJ de meter dança”, é uma artista preta soteropolitana com uma jornada de 12 anos no hip hop. A artista já tocou ao lado de nomes importantes do rap brasileiro, como Racionais MCs, Flora Matos e Karol Conká.

“O sentimento de participar deste baile aqui na cidade de Salvador é de celebração e compartilhamento da riqueza da cultura latina, já que a cidade já tem essa característica de ser esse caldeirão cultural. Junto com Dieguito, que é o idealizador da festa, a ideia é unir nossas paixões pela música latina e fazer isso ser ainda mais bonito na nossa cidade natal”, afirma Nai Kiese.

Já Sista Katia é uma multiartista que integra arte visual, moda, ativismo e música na cultura underground de Salvador. Além de DJ, atua como curadora cultural, diretora de arte, stylist e grafiteira. Na música, sua pesquisa vai fundo no ritmo do reggaeton e nas mulheres presentes neste movimento.

“Eu acho incrível o conceito da Bogotá, é um privilégio poder tocar numa festa que tem uma referência tão grande às músicas latinas do mundo inteiro, incluindo o próprio Brasil. Eu particularmente sou pesquisadora de reggaeton. Tem várias artistas que eu adoro tocar, então para mim é um presente poder mostrar essa minha pesquisa. Poder também ser mais uma mulher fazendo parte desta noite é uma delícia”, enfatiza Sista Katia.

“Reggaeton vai pegar fogo. Vamos dançar até umas horas!”, celebra.

Os ingressos para a Bogotá estão à venda pelo Sympla por R$ 35 no primeiro lote, com 30% de desconto para assinantes do Clube A TARDE.

BOGOTÁ SALVADOR – BAILE LATINO / Com DJ Dieguito Reis (BOGOTÁ SP) + DJ Sista Katia + DJ Nai Kiese / Hoje, 21h / The Green House (Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369, Rio Vermelho) / R$ R$ 35 / Vendas: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.