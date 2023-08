Perfil de Gil presta homenagem a MC Marcinho: “enriqueceu cultura”

A notícia da morte de MC Marcinho, ícone do funk, repercutiu imediatamente no meio da música. Diversos artistas fizeram homenagens ao artista, que era dono de hits como 'Glamurosa', 'Rap do Solitário' e 'Garota Nota 100'.

No Twitter, o perfil do baiano Gilberto Gil disse que o falecimento de Marcinho representava uma “perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira". A mensagem lembra ainda que o MC influenciou gerações e afirma que ele “enriqueceu a nossa cultura”.

Confira o tweet:

Dono de hits como 'Glamurosa', 'Rap do Solitário' e 'Garota Nota 100', o cantor MC Marcinho morreu aos 45 anos. O falecimento foi confirmado por volta das 9h38 da manhã deste sábado, 26. Ele estava internado desde julho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Conhecido como o "Príncipe do Funk", sendo um dos ícones do gênero musical no Brasil, Marcinho lutava contra problemas cardíacos e renais. No dia 10 de julho, ele foi internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Rio de Janeiro. Durante esse período, os médicos chegaram a implantar um suporte cardíaco artificial e utilizar a Ecmo, uma espécie de dispositivo que desempenha funções semelhantes às de um pulmão externo, mas ele não resistiu.