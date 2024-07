Pitty faz primeiro show após cirurgia e detalhe chama atenção

Na ocasião, ela relatou que tem resiliência - Foto: Divulgação

A cantora Pitty voltou aos palcos em uma apresentação no Festival de Inverno do Rio, na noite do último sábado, 13. Um detalhe que chamou atenção do público foi que ela se apresentou sentada em um banco.

>>> Pitty faz primeira aparição após cirurgia de emergência; confira

Na ocasião, ela relatou que tem resiliência: “Eu aceito e aproveito quando a vida me coloca em novos lugares”. A artista precisou cancelar três apresentações devido à cirurgia de emergência que ela precisou fazer no início do mês. “Esse é um formato inusitado definido aos 45 do segundo tempo para que nós pudéssemos estar aqui. Desistir nunca foi uma opção”, afirmou.

“Eu confesso que eu estava quase chamando o MST para fazer uma reintegração de posse desse corpo, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso junto aqui hoje”, disse.

Primeiro show de Pitty após cirúrgua | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cirurgia



No último dia 2, Pitty precisou passar por uma cirurgia de emergência e cancelou uma série de shows que faria nesta semana.

“Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07, em Volta Redonda/RJ, 05/07, em Sorocaba/SP, e 06/07, em Divinópolis/MG”, diz a nota divulgada nas redes sociais da artista.

O comunicado diz ainda que as produtoras dos eventos “informarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows”. “Seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível”, completou.