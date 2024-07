Pitty faz primeira aparição após cirurgia de emergência; confira

Cantora Pitty - Foto: Satori Fiilmes

A cantora baiana Pitty apareceu pela primeira vez nesta quinta-feira, 4, após passar por uma cirurgia de emergência na última terça-feira, 2.

A roqueira publicou uma foto, no feed de seu perfil oficial no Instagram, agradecendo o carinho dos fãs. "Avante, vamos em frente! Obrigada pelas mensagens, amores. Até já", escreveu, sem dar detalhes do motivo da cirurgia.

Por conta da operação, a roqueira precisará ficar 10 dias em repouso. A nota não dizia o motivo do procedimento.