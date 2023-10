Pitty relança Admirável Chip Novo com feats de Sandy e Pabllo Vittar | A TARDE

A cantora Pitty lançou nesta sexta-feira, 6, o disco Admirável Chip Novo Re (Ativado). O projeto, que celebra 20 anos do lançamento do álbum original, conta com participações de artistas como Sandy, Emicida, Pabllo Vittar e Criollo.

Considerado o principal álbum da carreira de Pitty, Admirável Chip Novo é recheado de sucessos como "Equalize", "Teto de Vidro" e "Máscara". O trabalho rendeu à baiana um disco de platina (250 mil cópias vendidas) e o troféu de Revelação no Prêmio Multishow de Música Brasileira.

Desde abril, Pitty segue em turnê para celebrar os 20 anos da obra. Em setembro, a artista comemorou com um show gratuito e inédito no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em Salvador.