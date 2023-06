Prefeitura de Campina Grande pede "sinceras desculpas" a Flávio José

A prefeitura de Campina Grande emitiu uma nota neste sábado, 3, se desculpando pela redução do show de Flávio José. Na sexta-feira, 2, ele desabafou ao público após ter que reduzir 20 minutos das 1h30 previstas do show no São João da cidade. A apresentação do sanfoneiro antecedia a de Gusttavo Lima, que, em contrapartida, se apresentou por mais de duas horas.

Em nota, a prefeitura da cidade paraibana afirmou que vai cobrar da empresa que administra o evento que os artistas sejam respeitados.

Confira a nota na íntegra:

A Flávio José, nossa solidariedade e sinceras desculpas.

Nós respeitamos todos os artistas e queremos fazer um evento que valorize a nossa cultura e a tradição de 40 anos do Maior São João do Mundo. Esta é uma edição com o maior número de atrações regionais. Nomes que nos orgulham, como Flávio José, Alcymar Monteiro, Chico César, Capilé, Biliu de Campina e tantos outros. Infelizmente, não conseguimos controlar a ordem dos shows, responsabilidade da empresa que venceu a licitação e realiza a festa. Mas estamos atentos e cobrando para que nossos artistas sejam respeitados e possam engrandecer o São João de Campina Grande.

Prefeito lamentou

Em suas redes sociais, o prefeito da cidade, Bruno Cunha, Lima (PSD), já havia se manifestado sobre o episódio. Ele lamentou o ocorrido que, segundo ele, foi motivado pela passagem de som.

"Nem mesmo esse problema vai tirar o brilho da edição mais bonita do São João e o fato que a edição dos 40 anos é, disparada, a que mais contempla nossas raízes e nossa regionalidade".