Prefeitura de Feira de Santana só pagará artistas após fim da festa | A TARDE

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), revelou, durante lançamento da programação do Micareta 2024, nesta quarta-feira, 20, como será feito o pagamento do cachê dos artistas presentes no maior Carnaval fora de época do Brasil, que será realizado entre os dias 18 e 21 de abril.

"Da mesma forma do ano passado, não antecipamos nenhum, ninguém recebeu nada e este ano continua da mesma forma. As pessoas vão participar, vão trabalhar e nós pagaremos logo depois", revelou o prefeito em entrevista na Prefeitura Municipal de Feira de Santana.



O emedebista ainda aproveitou para enaltecer as diversas atrações de artistas locais, que terão a oportunidade de cantar para grandes públicos, como é o caso de Quixabeira da Matinha, Dionorina, Djalma Ferreira, Libu do Reggae, Paulo Bindá e Pagode do Segredo, entre outros.

"Acho que estamos vendo muita gente boa de Feira. O que vem de fora é muito bem-vindo, mas ficar com quem a gente tá acompanhando todos os dias é bom também", acrescentou o governante que também confirmou que mais atrações serão anunciadas a partir da próxima terça.