Prestes a lançar novo clipe, Edcity confirma shows na Bahia

Artista é conhecido por abordar os guetos e favelas nas canções - Foto: Divulgação

Neste final de semana, o cantor e compositor Edcity vai se apresentar em algumas festas pelo interior da Bahia. Na quinta-feira, 18, o show será em Conceição do Almeida. Já no sábado, dia 20, ele estará no município de Elísio Medrado.

O artista é conhecido por abordar os guetos e favelas nas canções, através de fortes críticas sociais, aliadas a uma proposta sonora com groove e suingue.

Em paralelo aos shows, Edcity está se preparando para lançar o clipe da música "Batendo de Novo", recentemente gravado, que está sendo finalizado e em breve estará disponível nos serviços de streaming.