Preta Gil desabafa sobre ex-marido e amante: "Foram cruéis e sujos"

A cantora Preta Gil, que segue em recuperação de cirurgia feita para retirada de tumor no intestino, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para fazer um desabafo sobre a traição do ex-marido Rodrigo Godoy. A artista detalhou o sentimento ao ser traída pelo personal, que teve uma relação extraconjugal com a stylist da cantora enquanto ela estava internada no hospital.

"Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses?", iniciou em seu stories do Instagram.

Em seguida, Preta deu continuidade em seu desabafo e disse que tem se questionado se viveu uma mentira: “Eu amei tanto esse homem, eu me pergunto se estava cega, meus amigos me dizem que não, que era de verdade e eu sei que era, por isso dói tanto, tanto. não foi uma traição simplesmente. Se apaixonar por outra pessoa acontece, conta separa e vá viver sua paixão. Por que não fizeram isso? Não foi só traição, foi uma armação sórdida um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza que nada aconteceria, me usando, me enganando, dói demais, dói muito”.

A filha de Gilberto Gil ainda garantiu que não vai mais ficar em silêncio sobre o assunto. "Não, eu não quero mais me calar, superar sozinha, vou falar, sim, vou por para fora, sim, tá doendo muito, muito mesmo", declarou.

"Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói, dói! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão curel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira", finalizou.