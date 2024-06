Preta Gil é internada no Rio de Janeiro e cancela show | A TARDE

A cantora Preta Gil, 49 anos, não se apresentou no primeiro dia oficial do São João da Thay, que aconteceu nesta sexta-feira, 7, em São Luís, no Maranhão. Ela foi internada no Rio de Janeiro por conta de uma infecção urinária, mas passa bem.

“Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais”, disse a assessoria da cantora.

Preta fazia parte do line-up do evento promovido pela influenciadora Thaynara OG. Através das redes sociais, o perfil do São João da Thay anunciou o cancelamento do show de Preta.

“A participação de Preta Gil não poderá acontecer conforme o previsto por questões de saúde. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos a compreensão de todos”, escreveram.

Em janeiro de 2023, Preta Gil recebeu o diagnóstico de um câncer colorretal, algo que fez com que a cantora pausasse sua carreira durante a maior parte do ano. Em agosto, a artista passou por uma cirurgia, que ocorreu de forma bem-sucedida. Já em dezembro, ela comemorou o fim de seu tratamento.

