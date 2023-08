Preta Gil fala pela 1ª vez após cirurgia: "Um dia de cada vez"

A cirurgia de 14 horas em que Preta Gil foi submetida, na última quarta-feira, 16, foi bem-sucedida e há motivos para estar otimista, revelou a própria cantora em suas redes sociais, neste domingo, 20.

Oi meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal.



Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para… pic.twitter.com/MmzgkZThDx — Preta Gil (@PretaGil) August 20, 2023

Além de postar sua foto no hospital, com sonda, e agradecer à equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, onde a cirurgia foi realizada, Preta Gil deu detalhes sobre o procedimento.

O tumor retirado se encontrava no reto. Preta Gil descobriu o câncer em janeiro desse ano e passou pela quimioterapia na primeira fase do tratamento.