Quebraram tudo! Pabllo Vittar rebola e dança funk com Madonna | A TARDE

Após Anitta, foi a vez de Pabllo Vittar subir ao palco do show de Madonna na madrugada deste domingo, 5, no Rio de Janeiro. As cantoras, que usavam um uniforme da seleção brasileira, performaram juntas o hit "Music".

>>> Vídeo: Anitta "recebe" sexo oral no palco com Madonna

Assim como Anitta, Pabllo não dividiu os vocais com a rainha do pop. No entanto, como já havia ensaiado publicamente, a drag carregou a norte-americana no colo.

Mas isso não foi tudo! A brasileira dançou funk e ainda ensinou Madonna. A apresentação foi acompanhada pela bateria da escola de samba Grande Rio.

Confira o momento

