Rennan da Penha é inocentado da acusação de associação ao tráfico

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) inocentou o DJ Rennan da Penha da acusação de associação ao tráfico de drogas. A decisão, divulgada na quinta-feira, 1º, foi motivada por falta de provas.

Em seu perfil no Instagram, Rennan celebrou a absolvição das acusações e o desfecho do processo. "Vitória do funk e da favela, Rennan da Penha foi absolvido! Sempre acreditamos na justiça", publicou o artista.

Em trâmite na Justiça desde 2015, o caso passou a ser defendido pelo Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) no último mês. Rennan foi preso em 2019. Na época, os investigadores relataram que, cinco anos antes, o DJ atuava como "olheiro" de criminosos na comunidade Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Segundo os agentes, o artista alertava os traficantes sobre a presença de policiais na região por meio de aplicativos de mensagens.

Diante das acusações, Rennan comentou o seu contato com moradores da comunidade da Penha. "Me acusam de olheiro, que dava informações por onde a polícia passava naquela comunidade. Mas foi um mal entendido devido que todo mundo se comunica na comunidade. Toda vez que tem uma operação todos os moradores se comunicam, entendeu? Colocaram isso como se fosse atividade do tráfico", explicou o DJ.



No processo, uma testemunha apontou Rennan como "DJ dos bandidos", "sendo ele responsável pela organização de bailes funks proibidos nas comunidades do Comando Vermelho.

O DJ se apresentou à polícia e ficou preso de maio a novembro de 2019. Posteriormente, o artista recorreu ao processo em liberdade.

"Não dava para ficar foragido sem trabalhar. Então, é melhor eu estar me entregando, cumprindo com o que eu tenho que cumprir porque a Justiça vai ser feita de uma forma ou de outra. Voltar para o meu palco, meus bailes", disse Renan.

A prisão de Rennan causou indignação e virou alvo de críticas de movimentos sociais, instituições e artistas. Nas redes sociais, os fãs do DJ mostraram insatisfação com a decisão através de diversas publicações pedindo a soltura do artista.