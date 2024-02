Ressaca do Grupo Botequim prolonga folia do carnaval | A TARDE

Noite a fantasia regada ao melhor do samba, é o que promete o Grupo Botequim, para esta sexta-feira, 16, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

O show está previsto para começar as 21h. Os ingressos custam R$ 25 e estão disponíveis na plataforma Sympla. O grupo pede para que seu público reserve energia para curtir a ressaca com marchinhas carnavalescas clássicas e samba de qualidade.

A Ressaca do Botequim é dedicada aos inimigos do fim da folia, com uma noite que promete fechar com chave de ouro a magia carnavalesca em uma roda de samba cheia de tradição.