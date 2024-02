Rita Lee é homenageada no Grammy 2024 | A TARDE

A cerimônia da 66ª edição do Grammy Awards foi marcada por uma homenagem à cantora Rita Lee, rainha do rock brasileiro que morreu aos 75 anos. O evento aconteceu no domingo, 4, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

>>> Confira os principais vencedores do Grammy 2024

>>> Jay-Z critica o Grammy em discurso: “Falo a verdade”

Uma imagem da voz de “Ovelha Negra”, “Mania de Você” e “Lança Perfume” apareceu no telão da premiação durante a tradicional homenagem aos artistas que morreram no ano anterior.



Rita morreu em São Paulo, na noite do dia 8 de maio de 2023. Em 2021, Rita foi diagnosticada com um câncer no pulmão. Após tratamento, foi curada da doença, mas estava em recuperação.



O tributo também homenageou outros nomes da música que faleceram em 2023, como Astrud Gilberto, Tina Turner, Sinead O’Connor e Tony Bennett. Na performance, cantaram Stevie Wonder, Annie Lennox, Wendy & Lisa, Jon Batiste e Fantasia.