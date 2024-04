Sandra Pêra desembarca em Salvador para show sobre Belchior | A TARDE

Após um hiato de 38 anos, a cantora, compositora, atriz e diretora Sandra Pêra apresenta em Salvador a turnê nacional “Sandra Pêra em Belchior”, em que a artista canta músicas do repertório de um dos grandes nomes da MPB brasileira. Os shows acontecem nos dias 9 e 10 de maio, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h.

A apresentação parte do álbum homônimo dedicado à obra do cantor e compositor cearense, e amigo pessoal de Sandra Pêra. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), R$ 20 (tarifa cultural), R$ 15 (meia) e estão à venda na bilheteria física do TCA e online através da plataforma Sympla.

A apresentação já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Sobral e Porto Alegre. No repertório, Sandra viaja entre canções como “Paralelas”, “Medo de Avião”, “Todo Sujo de Batom”, “A Palo Seco”, “Velha Roupa Colorida”, “Mucuripe”, “Galos, Noites e Quintais” e “Sujeito de Sorte”, que se tornaram clássicos do repertório brasileiro e vêm sendo celebradas por artistas de diversas gerações.

O espetáculo ainda abre espaço para a celebração de outros compositores da música brasileira, como Gonzaguinha, Fernanda Lobo, Dominguinhos, Djavan e Marisa Monte. A artista também traz uma música autoral, “Se Pode Criar”, parceria com Guilherme Lamounier.

O show tem direção e roteiro de Amora Pêra. A banda é formada por Mimi Lessa na guitarra (e direção musical); Lourival Franco no teclado; Pedro Peres no baixo; e André Fróes na bateria. A coordenação de produção é de Flávia Souza Lima. Jackson Marques assina como técnico de som, e Rubens Braga como técnico de luz.

A artista participou de várias frentes no mundo das artes, entre elas a dança. Sandra Pêra era uma das cantoras e dançarina do grupo “As Frenéticas”, famoso na década de 1970 e conhecido até os dias de hoje.

Serviço

O quê: Sandra Pêra em Belchior

Quando: 9 e 10 de maio, às 20h

Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador/BA)

Quanto: R$30 (inteira), R$20 (tarifa cultural) e R$15 (meia-entrada)