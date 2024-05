Sandy anuncia doações ao RS e pausa por tempo indeterminado nos shows | A TARDE

Sandy anunciou nesta terça-feira, 7, que vai fazer uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. A cantora revelou também que toda a renda das últimas apresentações será revertida em doações para o Rio Grande do Sul, que sofre com inundações.

"Estou passando aqui para me unir a esses milhares, ou milhões, de corações espremidos com tanta tristeza, com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais", afirmou em perfil no Instagram.

>> Nível do Guaíba desce 14 centímetros e é o menor desde sábado

"E aí, que eu estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público", revelou a cantora.

Sandy disse também que resolveu dar um novo significado ao momento, por consequência das inundações do Rio Grande do Sul.

"E aí, eu resolvi ressignificar esse momento, então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa do Rio Grande do Sul. Estamos vendo com a minha equipe como fazer efetivamente", contou.

Os últimos shows de Sandy antes da pausa ocorrerão nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo. Os ingressos serão disponibilizados ao público a partir do próximo dia 10.

