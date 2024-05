Sertanejo famoso sofre AVC e é internado na UTI | A TARDE

O cantor Milionário, da dupla com José Rico, foi internado em um hospital de São José do Rio Preto, em São Paulo, na noite desta segunda-feira (20). O sertanejo de 84 anos sofreu um AVC isquêmico e segue na UTI da Beneficência Portuguesa.

Inicialmente, os médicos suspeitaram que a ocorrência do cantor se tratava de uma hemorragia no cérebro. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça (21), Milionário apresentou os primeiros sintomas após passar por um estresse traumático.

Ainda segundo o boletim, o cantor está consciente e sem sequelas. Os profissionais de saúde afirmaram que o principal objetivo tem sido prevenir outro AVC e reabilitar o sertanejo de forma rápida e segura.

Romeu Januário de Matos, ou Milionário, fez dupla com José Rico, que morreu em 2015, vítima de uma parada cardíaca. A dupla fez sucesso com “Estrada da Vida”.

