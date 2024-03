Show de Bell Marques no aniversário de Salvador é adiado; entenda | A TARDE

O show de Bell Marques, que aconteceria no dia 7 de abril, mudou para o dia 6 de julho. O artista foi convidado para tocar no aniversário de Salvador, mas acabou adiando a apresentação que terá 10 horas de duração.

A mudança foi anunciada nesta quinta-feira, 14, pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), em evento de divulgação das ações da Prefeitura para o aniversário de 475 anos da cidade.

"Muitos artistas agora estão de férias. Passou o carnaval, é um período, digamos assim, de baixa estação. Então, já anunciando para vocês aqui em primeira mão, o show do dia 7, às 10 horas de Bell, de abril, foi transferido para a data de 6 de julho. Então, 6 de julho, Bell vai fazer um grande show de 10 horas de duração, com trio, com palco, com a presença de artistas que ele vai convidar", disse Bruno Reis.

Na ocasião, Bell vai sair de trio da Ondina até a Barra em um show que promete ser o de maior duração da carreira do artista.