"Convido vocês a me verem trabalhar", diz Bruno Reis após anúncios | A TARDE

Em evento de divulgação das ações da Prefeitura de Salvador para o aniversário de 475 anos da cidade, na manhã desta quinta-feira, 14, no Teatro Gregório de Matos, o chefe do Executivo Municipal, Bruno Reis (União Brasil), anunciou suas próximas entregas, que contam com investimento de R$ quase 800 milhões.



"Convido vocês a me verem trabalhar", disse o prefeito. Entre as entregas de março, estão a ligação viária Gal. Costa x Pau da Lima, programada para a sexta-feira, 15, um novo restaurante popular e novas três contenções de encostas, nesta segunda-feira, 18, entre outras entregas de equipamentos ao longo de março e abril.

Anteriormente, foram divulgadas pelos secretários municipais outras ações, como a "Caravana da Mulher", que reunirá acesso a diversos serviços de forma itinerante voltados para as mulheres.

Confira o cronograma de entregas:

15/03 Ligação viária Gal Costa x Pau da Lima Diversas - SUCOP/SEINFRA

18/03 Programa Vida Nova - novo Restaurante Popular Águas Claras - SEMPRE

18/03 Contenção de encosta – Carlos Mariguella São Marcos

18/03 Contenção de encosta - Rua Pedro Ivo - Caixa D’Água- SUCOP/SEINFRA

18/03 Contenção de encosta - Avenida Teles - Caixa D’Água - SUCOP/SEINFRA



19/03 OS - Implantação das alças do viaduto de Pirajá Pirajá - SUCOP/SEINFRA

20/03 Requalificação do entorno da Igreja Nossa Senhora dos Alagados Uruguai - SUCOP/SEINFRA

21/03 OS- Demolição e reconstrução da EM Maria Constância Moraes de Carvalho Lobato - SMED

22/03 Nova via Praia do Flamengo Stella Maris SUCOP/SEINFRA

23/03 Campo Pontal- grama sintética São João do Cabrito - SUCOP/SEINFRA

23/03 Campo Santa Maria – grama sintética Mirante de Periperi - SUCOP/SEINFRA



23/03 Campo da Rua Ivan Barreto de Carvalho – grama sintética Stiep - SUCOP/SEINFRA



24/03 Campo do Calombão – grama sintética Alto da Torre - SUCOP/SEINFRA



25/03 Hospital Veterinário Canabrava - SECIS



26/03 Nova EM Cleriston Andrade Pau da Lima - SMED



27/03 Requalificação da Rua Manoel Philomeno Miranda Pituba - SEMAN



29/03 Campo Colina das Árvores – grama sintética Cabula - SUCOP/SEINFRA



29/03 Campo Baixão – grama sintética Luís Anselmo - SUCOP/SEINFRA



01/04 OS- Demolição e reconstrução da EM do Calabetão Calabetão - SMED

02/04 Nova USF Polêmica Brotas - SMS

02/04 Urbanização de áreas livres do BRT (Hiper e Cidadela) Diversas - SUCOP/SEINFRA

03/04 Novas quadras da Escolab Coutos Coutos - SMED

04/04 OS – Complexo Multiuso Arena Salvador Boca do Rio - SUCOP/SEINFRA

05/04 Novo Mané Dendê – Mercado Municipal, Ecoponto e Vale Central II Alto da Terezinha - SEINFRA

06/04 Campo do Areal – grama sintética Ribeira - SUCOP/SEINFRA

07/04 Campo do Pela Porco – grama sintética Paripe - SUCOP/SEINFRA

08/04 Início da operação do trecho 2 do BRT Diversas - SEMOB

09/04 Programa Vida Nova – novo Restaurante Popular Periperi - SEMPRE

10/04 Novo camelódromo São Cristóvão

11/04 OS - Demolição e reconstrução da EM Alto das Pombas Altos das Pombas- SMED

12/04 Requalificação da praça do Campo Grande e Aclamação Campo Grande - SEMAN

Início de abril Pé Preto Santa Cruz - SUCOP/SEINFRA

Início de abril Novo Teatro Vila Velha Campo Grande - SUCOP/SEINFRA

Início de abril Nova Av. Contorno Av. Contorno - SUCOP/SEINFRA