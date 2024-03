Show de Madonna no Brasil está confirmado; saiba detalhes | A TARDE

Diferente de Lady Gaga, ela vem sim! Depois de Beyoncé, o Brasil vai receber outra diva pop: Madonna. Após rumores, foi confirmado que a americana virá ao Brasil para um megashow em 4 de maio na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

>>> Madonna de graça no Brasil? O que se sabe de suposto show

Segundo a coluna de Lauro Jardim, do O Globo, a artista desembarcará na capital carioca daqui a dois meses a convite do Itaú Unibanco, para quem ela já estrelou recentemente uma campanha pelos cem anos do banco. Embora ainda existam detalhes em discussão - como a hospedagem -, as negociações estão fechadas. Madonna deve ficar no Copacabana Palace.



Conforme os fãs vêm especulando desde novembro, quando a artista de 65 anos sugeriu ao vivo que viria ao Brasil, o anúncio oficial do espetáculo deve acontecer em breve.



O show será uma celebração da trajetória de Madonna e do Itaú. A apresentação será a mesma que a artista está rodando o mundo desde outubro com a “The Celebration Tour”, que é a 12ª turnê que ela emplaca desde a The Virgin Tour, em 1985.



Esta será a quarta vez que Madonna se apresentará ao público brasileiro. Em 1993, a americana desembarcou pela primeira vez no país e cantou para 120 mil fãs no Maracanã. Esse foi o segundo maior público de sua carreira. Ela veio ao Brasil novamente em 2008 e, depois, em 2012.



Antes do Brasil, Madonna terá passado com a turnê atual por países da Europa e também pelos EUA e México, a última parada a caminho do Rio. As tratativas para trazê-la vêm desde o ano passado, e, além de executivos do banco, incluíram autoridades, dada a estrutura do show.