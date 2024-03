Simone Mendes vende mansão para criminosos; saiba detalhes | A TARDE

Simone Mendes abriu o jogo sobre a polêmica venda de uma mansão avaliada em R$ 10 milhões para um grupo de criminosos russos. A cantora, que é natural da cidade de Uibaí, na Bahia, contou detalhes sobre a venda do imóvel, que fica localizado em um condomínio fechado em Fortaleza, no Ceará. As informações são do portal Metrópoles.

“A RSS Produções artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira da artista Simone Mendes, vem a público esclarecer que a venda do imóvel da artista, em Fortaleza, ocorreu de forma regular e dentro da legislação brasileira”, informou a assessoria de imprensa da artista à imprensa.

Em outro trecho da nota, a equipe esclareceu que Simone Mendes não teve contato com os compradores da mansão. “A operação de venda foi intermediada por uma imobiliária local, jamais tendo a artista e seu marido qualquer contato pessoal e/ou presencial com os compradores."