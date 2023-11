Taylor Swift retira efeitos de labaredas em show após onda de calor | A TARDE

Após uma onda de calor atingir o Rio de Janeiro e com a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, a cantora Taylor Swift retirou os efeitos pirotécnicos do show realizado no domingo, 19, na cidade.

Durante a performance de “Bad Blood”, quando as labaredas são comuns na The Eras Tour, a mudança ficou mais evidente. No segundo show da cantora no Brasil, os efeitos não foram vistos. Taylor teve que adiar a apresentação que faria no Rio no sábado, 18, pela alta temperatura na cidade.

⚠️ Taylor atendeu ao pedido dos fãs e retirou os fogos da apresentação de ‘Bad Blood’ #RioTSTheErasTour @taylornation13 pic.twitter.com/Npbif9saPZ — We In The Crowd (@weinthecrowd) November 20, 2023

De acordo com o Inmet, o Rio de Janeiro bateu recorde de temperatura no sábado com termômetros marcando 42,5°C e sensação térmica de quase 60°C.