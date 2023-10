Thiaguinho comenta sobre retorno do Exaltasamba: "nunca digo nunca" | A TARDE

Um dos maiores nomes do pagode da atualidade, o cantor Thiaguinho retornou a Salvador para mais uma apresentação com a terceira edição da turnê "Tardezinha Surreal". A apresentação acontece neste sábado, 28 de outubro, na Arena Fonte Nova. A última vez em que o artista esteve na capital baiana com o projeto foi em 2019.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o artista de Presidente Prudente (SP) comentou sobre como tem sido a recepção do público nas cidades em que levou o projeto. Além disso, para esta terceira edição, o Tardezinha desembarcou, inclusive, em outros países da Europa e América do Norte.

Thiaguinho ainda falou acerca da relação com Péricles, que se estende desde os tempos de Exaltasamba, e, por falar no grupo, ele comentou sobre a possibilidade de um possível retorno do grupo que é considerado um dos maiores da história do pagode. "Nunca digo nunca", declarou o artista ao ser questionado. Confira:

A última vez que esteve aqui com o Tardezinha foi em 2019. O que mudou daquele Thiago André para o que vai subir ao palco neste sábado, 28 de outubro de 2023?



O Thiago André Barbosa que esteve aqui em 2019 para o Tardezinha já viveu muitas experiências e cresceu como artista e como pessoa. Acredito que essa jornada tenha me tornado ainda mais apaixonado pela música e pelos fãs, o que reflete no meu desempenho no palco neste sábado.

Um dos sucessos dessa terceira edição do Tardezinha é a música 'Poderosa'. Como você está vendo a recepção do público com a canção?

A recepção do público com a música 'Poderosa' tem sido incrível. É uma homenagem a um clássico da Banda Mel, e ver como as pessoas se conectam com essa versão é emocionante. É uma canção que tem uma energia contagiante.

Ainda não foi divulgada nenhuma participação. Pode antecipar alguma coisa ou vai deixar como surpresa mesmo?

Vou deixar as participações como surpresa, mas posso adiantar que sempre gosto de surpreender o público, e Salvador merece algo especial.

Sorriso Maroto fez recentemente um DVD aqui em Salvador, assim como Péricles , que também gravou em 2020. Você tem algum projeto futuro para presentear o público baiano?

Tenho muito carinho pelo público baiano, então com certeza estou pensando em projetos futuros para presenteá-los. A Bahia tem um lugar especial no meu coração.

Durante sua apresentação em São Paulo, você protagonizou uma cena muito bonita ao lado do Péricles. Queria que você falasse um pouco sobre essa relação de vocês.

A relação com o Péricles é única. Passamos por muitos momentos juntos no Exalta, e aquela cena em São Paulo foi realmente emocionante. Foi um encontro de dois amigos que compartilham uma história musical incrível.





Reprodução

Ainda sobre sua relação com o Péricles. Vocês anunciaram a saída do Exalta em 2012. Desde então, chegou a haver alguma conversa sobre um possível retorno?

Quanto a uma possível volta do Exalta para uma última turnê, não houve conversas recentes sobre isso, mas nunca digo nunca. O futuro é incerto, e quem sabe o que nos reserva.

Recentemente, você levou o Tardezinha para Estados Unidos e Portugal. Como tem sido essa experiência?

Levar o Tardezinha para o exterior tem sido uma experiência maravilhosa. A música brasileira tem fãs pelo mundo todo, e ver a receptividade e o amor do público internacional é inspirador.

O Tardezinha está em uma parceria com o Sesc, com o intuito de arrecadar alimentos para acabar com a fome. Você poderia falar um pouco sobre a importância dessa iniciativa?

A parceria do Tardezinha com o Sesc no programa 'Mesa Brasil' é de extrema importância. Estamos felizes em poder contribuir para arrecadar alimentos e combater a fome. Os resultados têm sido incríveis, e essa iniciativa mostra como a música também pode ser uma força para o bem social.