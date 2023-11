Tomate é confirmado no circuito Barra-Ondina, sexta-feira de Carnaval | A TARDE

Premiado como Melhor Puxador de Trio , o cantor Tomate foi confirmado pelo Bloco Fissura como atração do circuito Barra-Ondina, na sexta-feira de Carnaval em 2024. A venda para o bloco está sendo feita nos pontos de venda da Central do Carnaval (Shopping da Bahia), Quero Abadá (Shopping Paralela) e Folia Bahia (Iguatemi Business Flat).

O cantor tem um repertório autoral e repleto de clássicos que embalaram e continuam sendo trilha do verão no Brasil, além das canções que marcaram a história da maior festa de rua do planeta. “Te espero no Farol”, “Parará”, “Coração”, “Aqui é o seu lugar” e “Eu não vou embora” são algumas das músicas que fazem parte do setlist do artista baiano.

Em setembro deste ano, Tomate lançou um single nas principais plataformas de música. "Hoje Só Acaba Amanhã" é uma música que celebra o clima do Verão e o Carnaval. A canção ganhou um clipe, que já conta com mais de 1 milhão de visualizações.



Confira clipe:

O trio do Fissura traz para o público uma estrutura de leds e som com transmissão para o carro de apoio. No bloco, os foliões têm acesso ao serviço de bar e lanchonete, banheiros, seguranças, coordenadores, assistência médica e primeiros socorros com médicos e auxiliares de enfermagem de plantão durante todo o percurso