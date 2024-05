Tony Salles faz doação ao Rio Grande do Sul: "ajudem com o que puder" | A TARDE

O cantor Tonny Salles fez uma doação ao SOS Rio Grande Do Sul na manhã desta segunda-feira, 6. O estado enfrenta atualmente o maior desastre natural de sua história.

Tonny contou que acordou nesta segunda tocado e decidido a ajudar e pedir ajuda.

"Acredito que todos estejam acompanhando a grande tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Confesso que com essa correria do trabalho eu não tinha conseguido acompanhar a real gravidade dessa tragédia, meu Deus", contou o artista.

Ele compartilhou o comprovante da transferência de R$ 50 mil ao governo local e pediu que os seguidores também comlaborassem como pudessem.

"Gostaria de aproveitar e pedir a todos vocês que tbm "ajudem com o que puder" e como puder. O PiX que tá na imagem é do SOS RS. AJUDEM POR FAVOR mas também cobrem das autoridades".

Tonny contou que estava divulgando a doação para incentivar que outras pessoas fizessem o mesmo.

"Nós juntos somos a força. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e retribua toda e qualquer ajuda".

Confira o comprovante.

