"Um milagre", diz irmão de Alok sobre estado de saúde de empresário

Irmão de Alok estava entre vítimas de acidente - Foto: Reprodução | Instagram

O DJ Bhaskar, irmão de Alok, veio através das redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde de seu empresário Lucas Batista Bezerra, de 32 anos. Ele foi uma das vítimas da queda de helicóptero que aconteceu nesta quinta-feira, 27, em Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

“Eu falei com ele, ele está 100%, eu quero agradecer pelo carinho, pelas mensagens de preocupação, a energia positiva. Todos sabemos como acidentes de helicópteros são fatais, então termos saído dessa é realmente um milagre”, disse Bhaskar.

Também foram vítimas do acidente Ricardo Emediato, de 38, que é sócio fundador do grupo R2, assim como o piloto Ayrton Vagas, de 66. Todos foram resgatados com vida e receberam atendimento médico.