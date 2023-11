Victoria Monét homenageia Brasil em primeiro dia do Afropunk | A TARDE

Uma das atrações mais aguardadas deste sábado, 18, do Afropunk Bahia 2023, a cantora norte-americana Victoria Monét foi recebida com o carinho do público baiano. A artista estava com um look marrom com luvas, coberto por pedraria. Com um corpo de dançarinos interativos, a apresentação da artista teve também saudação ao Brasil, país em que a artista desembarca pela primeira vez.

Monét trouxe para o palco do maior festival de cultura negra do mundo, as batidas do rap, com uma troca de look, para uma calça cargo, marca registrada da vestimenta no estilo musical. Assim como também o soul, com cadência leve, momento com vários casais protagonizando cenas românticas.

A cantora internacional usou a bandeira do Brasil, como elemento simbólico para homenagear o país e cantou versos de "Magalenha", de Carlinhos Brown, momento que o público vibrou como uma só voz. Monét foi indicada a sete grammys e tem inspiração que perpassa o Motown, Prince e Bruno Mars.

E ela veio cheia de afeto com Magalenha. Não me aguentei não 🥺❤️ #AfropunkNoMultishow pic.twitter.com/eoPFf2FMqq — Multishow (@multishow) November 19, 2023

Em agosto, Victoria lançou o Jaguar II, com participações do jamaicano Buju Banton, na canção “Party girls”, e da banda Earth, Wind & Fire, em “Hollywood”, que tem a participação de Hazel, filha da cantora, de 2 anos de idade. Hazel se tornou a pessoa mais jovem a ser indicada ao Grammy, pois a faixa concorre na categoria melhor desempenho de R&B tradicional.

Neste sábado, se apresentaram Majur, Gaby Amarantos, Carlinhos Brown, entre outros artistas. Ainda no domingo, se apresentam grandes nomes como Alcione, que convida a bateria da Estação Primeira de Mangueira e IZA.