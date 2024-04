Viúva e filho de Gal Costa brigam por herança: "Não eram um casal" | A TARDE

Em entrevista que foi ar na última edição do Fastástico, da TV Globo, no domingo, 31, a viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, deu detalhes da sua relação com a cantora, defendendo que as duas viviam como casal. A declaração acontece em meio a uma disputa judicial com Gabriel Costa, de 18 anos, filho da artista.

>> Viúva refuta filho de Gal sobre exumar corpo: "ele acha que eu matei?"

Também ao Fantástico, Gabriel negou que Gal Costa e Petrillo eram um casal. “Ela virou empresária da minha mãe. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento, além de amizade e trabalho”, disse o jovem.

Petrillo rebateu: “Não pode dizer que não seja um casal. A cumplicidade que nós tínhamos era muito grande. O amor maior ainda. Eu sei que Gal me amava muito”, afirmou.

A viúva ainda busca o reconhecimento da união estável entre as duas após um relacionamento que teria durado 24 anos. Caso o vínculo seja reconhecido, a empresária terá direito a 50% do patrimônio deixado pela cantora.