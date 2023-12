Vocalista da Calcinha Preta se emociona ao ver abelha em palco; vídeo | A TARDE

A cantora Silvânia Aquino, da banda Calcinha Preta, ficou emocionada ao flagrar uma abelha voando pelo palco onde será gravado o DVD do grupo nesta quinta-feira, 7, no Parque de Exposições, em Salvador.

A artista lembrou da vocalista Paulinha Abelha, que morreu aos 43 anos em fevereiro de 2022, devido a um quadro de comprometimento multissistêmico. Ela passou 11 dias internada após problemas renais.

"Abelha! Abelha! Esse palco é seu, mulher. Ela (Ohara) vai cantar 'Furunfa', mas não esqueça, está eternizada, é sua!", disse Silvânia.

Paulinha Abelha entrou na Calcinha Preta em 1998, onde ficou por 12 anos. A artista será homenageada no DVD, em Salvador, através de um show de luzes com centenas de drones. O evento ainda vai contar com apresentação da dupla Maiara e Maraísa.

Paulinha imortalizou sucessos como "Você Não Vale Nada", "Louca Por Ti", "Ainda Te amo", "Baby Doll" e "Liga Para Mim" e também ganhou uma música que leva o seu nome, "Paulinha".

Vídeo





Reprodução | Instagram