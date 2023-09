Vocalista do grupo Molejo tem alta do CTI e vai para quarto hospitalar

Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, foi transferido do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para um quarto hospitalar nesta terça-feira, 12. A medida foi tomada após os médicos controlarem com sucesso a embolia pulmonar que o levou à internação.

O cantor permanece em estado estável, demonstrando capacidade de fala e tranquilidade, segundo a equipe médica. Anderson enfrenta ainda uma batalha contra um câncer nos testículos, recentemente revelado.

O grupo Molejo anunciou que vai cumprir a agenda de apresentações. Em um emocionante vídeo, os demais integrantes do grupo afirmaram que seguirão com seus compromissos sem a presença do colega e pediram paciência e compreensão por parte dos contratantes.

Um dos membros do sexteto e parceiro vocal de Anderson, declarou: "Vamos precisar muito da força de vocês. Pedimos que continuem em oração, com todo carinho".

A assessoria de imprensa do Molejo também emitiu um comunicado oficial sobre a condição de saúde do artista, afirmando:

"Após uma revisão médica e novos exames mais específicos, foi constatada uma embolia pulmonar com quadro estável. Mais uma vez, contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes".