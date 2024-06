Will Santt faz releitura de Caymmi em novo álbum | A TARDE

Chega às plataformas dia 7 de junho o registro ao vivo do show do cantor e multi-instrumentista Will Santt. Das 10 faixas do álbum “Will Santt - Ao vivo no Blue Note SP”, nove são de autoria de Will, à exceção de "Rosa Morena", clássico do mestre Dorival Caymmi.

Nascido em Barueri, interior de São Paulo, o capricorniano de 21 anos vem sendo apontado como o novo nome da Bossa Nova. Ele é herdeiro direto do legado de mestres como João Gilberto, Tom Jobim e Roberto Menescal, Will Santt, tendo as harmonias de clássicos da Bossa Nova como referências.

“Conheci a Bossa Nova quando eu tinha uns dez anos. Aprendi a tocar violão entre dez e onze anos sozinho, sou autodidata. Um dia, pesquisando alguns vídeos, o próprio YouTube me sugeriu ‘Águas de Março', aquele vídeo com Tom Jobim e Elis Regina. Cliquei para assistir e me apaixonei, foi um encontro assim de almas. Rapidamente peguei o violão, comecei a estudar os acordes e aprendi a tocar “Águas de Março”. Um tempo depois eu conheci as canções do João Gilberto e de lá para cá venho estudando cada vez mais esse repertório”, diz Will Santt.

O álbum que será lançado nesta sexta-feira pelo selo Blue Stage, fruto da parceria da Musickeria com o Blue Note, destaca a produção autoral de Will Santt, como a inédita "Anil Divinil". Em julho, ele embarca em uma nova turnê por Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra e Bulgária.

