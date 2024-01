Xanddy comenta sucesso da ‘Melhor Segunda-Feira’: “Só baiano faz” | A TARDE

O cantor Xanddy falou sobre o sucesso da ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo’ durante a primeira edição da festa em 2024, que aconteceu na noite da última segunda-feira, 8, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento contou com shows de Dilsinho, Péricles e participação de João Gomes.

>>> Confira os eventos que acontecem nesta semana em Salvador

Um dos mais tradicionais ensaios de verão, a festa marca o pré-carnaval. “É um ensaio, literalmente. Os ensaios de verão acontecem para a gente aquecer o corpo para o nosso carnaval. A gente poderia chamar de ensaio para o carnaval. Aqui é onde sentimos quais músicas estão mais na boca da galera e a gente chega lá no carnaval prontinho. Eu tenho certeza que esse carnaval vai ser um dos maiores em todos os sentidos”, afirmou o artista durante coletiva de imprensa.

Por que segunda-feira?

Xanddy também falou como se deu a escolha do dia para realizar o ensaio. De acordo com o ele, “quando o Harmonia aconteceu e começamos a viajar muito, a gente não tinha tempo para poder fazer nosso ensaio”.

“[...] Muitos dos colegas já tinham o dia certinho. A Timbalada no domingo, a Marageth [Menezes] fazia dia sexta-feira, Araketu na quinta, o Olodum na terça, entre outros. Ninguém pega sábado para fazer um ensaio”, lembrou. O cantor disse que um dia entrou em uma reunião e sugeriu o dia. “Eu falei: ‘Eu acho que a gente deve fazer o nosso dia de segunda-feira, é o único dia que está livre. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quem gosta, vai. Eu compro essa briga. Eu acho que o dia é segunda-feira’”, revelou.

Segundo Xanddy, metade dos seus sócios ficou pensativa e a outra apoiou. “E daí começamos o ensaio dia segunda e não tinha nem o nome de Melhor Segunda-Feira do Mundo. O nome se deu dois anos depois”.

E o nome?

Na ocasião, Xanddy contou que a ideia para o nome surgiu durante suas férias em Fortaleza. “Lá sempre teve a Noite do Pirata - tem até hoje, eu acho. E lá estava escrito ‘A Melhor Segunda-feira do Mundo’. E eu, muito educadamente, quis conhecer o pirata, que já é falecido hoje”, iniciou.

O cantor quis saber quem era o pirata, que foi até onde ele estava. “Eu falei: ‘Eu gostaria de dizer uma coisa ao senhor: com todo respeito, essa segunda aqui é legal, mas a melhor segunda é em Salvador. Você precisa conhecer’. Foi muito legal, a gente deu risada. Naquele momento, eu pedi a permissão. Eu disse assim: ‘Você se importa se eu usar esse nome lá em Salvador?’. Ele, também muito gentil, disse que não se importava. Passamos a usar e aqui estamos nós com esse nome que é lindo e maravilhoso”, revelou.

Sobre o sucesso da Melhor Segunda-Feira do Mundo, Xanddy respondeu: “Eu acho que é o fato da tradição, do amor do baiano, de quem gosta do nosso som e da nossa música. E o negócio ficou desse tamanho que vocês conhecem. Taí uma coisa que eu não consigo explicar. Todo mundo pergunta. É exclusividade nossa, coisas nossas, que só o baiano faz”.