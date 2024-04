Xande de Pilares traz turnê “Xande canta Caetano” para Salvador | A TARDE

O cantor Xande de Pilares vai homenagear Caetano Veloso em um show intimista e especial na turnê “Xande canta Caetano”. O lançamento do evento acontecerá em Salvador, no dia 2 de junho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Com produção e direção musical de Pretinho da Serrinha, o projeto “Xande Canta Caetano” foi lançado em agosto do ano passado. O álbum que possui mais de 25 milhões de reproduções nas plataformas digitais já conquistou diversos prêmios, como Prêmio Multishow 2023, nas categorias Samba e Pagode com “Muito Romântico” e Álbum do Ano. O prêmio também contemplou Pretinho da Serrinha na categoria de melhor Produtor Musical. Além desses, Xande de Pilares foi o vencedor do Prêmio Band Inspira Rio 2023, na categoria Música.

No repertório, estão canções como “Luz do Sol”, “Tigresa”, “Alegria, Alegria”, “Gente”, “Lua de São Jorge” e muitos outros hits. Os ingressos para o show começam a ser vendidos no dia 16 de abril na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

Após a estreia na capital baiana, a turnê “Xande canta Caetano” passará por Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.





Serviços O que: Turnê “Xande canta Caetano” Quando: 2 de junho Onde: Concha Acústica TCA Informações: @ssaproducoes Vendas: A partir de 16 de abril na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br