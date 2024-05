“A cena da comédia é gigante em Salvador”, diz Jhordan Matheus | A TARDE

Um dos principais nomes da nova geração do stand-up comedy brasileiro, o soteropolitano do Engenho Velho de Brotas, Jhordan Matheus, 28 anos, quer se desafiar um pouco mais com a sua “Tour 2024”. A apresentação acontece na capital baiana nesta sexta-feira, 10, no Centro de Convenções de Salvador, a partir das 20h.

As apresentações da “Tour 2024” têm uma abordagem descontraída e aberta. Nelas, Jhordan compartilha momentos marcantes e perrengues que o levaram à sua atual realidade profissional.

Para o show, ele promete uma jornada ainda mais íntima pela sua vida e estreitar os laços com o público.



“Quero mostrar mais um pouco das minhas ideias como comediante, o que eu acredito, o que me faz rir. Mostrar mais um lado, pensando em assuntos que a galera não queira pensar tanto. É mais por esse caminho. Me desafiar também um pouco mais”, disse Jhordan em entrevista ao Portal A TARDE.

Baiano que conquistou notoriedade nacional, Jhordan Matheus, que se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades, afirmou que “não tem como o comediante soteropolitano se sentir sozinho, porque tem uma cena gigante acontecendo”.

Aqueles que ainda estão aqui, na real, estão por aqui, mas estão em todos os lugares, porque os vídeos já estão circulando, o trabalho deles já está ficando conhecido, a piada deles já está correndo e a gente está fazendo a cena de Salvador ser vista. Jhordan Matheus, humorista

“Não só eu, mas todos os meus outros amigos, como João Pimenta, Tiago Banha, Matheus Buente e Daniel Ferreira, um monte de gente que está fazendo isso acontecer para poder cada vez mais a gente ganhar visibilidade com o stand-up e mostrar que nós temos uma comédia de qualidade por aqui”, pontuou.



Segundo Jhordan, quanto mais a sociedade entender a importância de ir assistir um show de stand-up, esses profissionais vão crescer cada vez mais. “E Salvador sendo uma cidade sempre muito inteligente, eu acho que vai abraçar a todo momento o stand-up. Tem eu, tem vários outros, vão surgir mais e assim vai acontecendo. E quanto mais aparecer outros [humoristas] vai ser melhor e a gente vai construir uma comédia mais forte, mais gostosa de assistir”, enfatizou.

Artista multifacetado

Apresentações da “Tour 2024” têm uma abordagem descontraída e aberta | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Jhordan Matheus ficou conhecido inicialmente no cinema pelo personagem Boa Vida, na adaptação da obra de Jorge Amado, “Capitães de Areia”, de 2011. No teatro, em Salvador, também foi destaque, e em 2015, começou sua carreira no stand up comedy. Atualmente, o humorista não descarta a possibilidade de atuar mais uma vez.



“A gente sempre pensa em fazer uns 'trampos' assim. Eu acho que começar como ator, e ter isso ainda dentro de mim, me dá essa vontade de querer estar o tempo inteiro atuando no palco, na frente da câmera, ou em qualquer canto. O importante é a gente estar com a arte viva e transbordando. Vou lançar meu especial esse ano e tem muita coisa boa vindo por aí”, prometeu.

A carreira do humorista ganhou novos contornos e deslanchou de vez no ano de 2019, quando ele foi convidado para abrir todos os shows da turnê de Thiago Ventura, consolidando ainda mais seu espaço na comédia. De 2021 a 2023, desbravou grande parte do Brasil com seu primeiro solo de comédia "Batenu Tenu", sucesso de público em teatros, contabilizando inúmeras sessões com ingressos esgotados.

Inspirações

Ao longo de sua carreira, Jhordan conquistou o público com seu humor cativante e perspicaz e também sempre levou muito da sua vivência para os palcos. De acordo com ele, a inspiração para criar as piadas vem do dia a dia.

“Você sai para viver a vida como um dia normal e você encontra as histórias. As coisas vão acontecendo, você vai ficando ligado aqui e ali. Às vezes é uma coisa que você fala, pode ser uma coisa que um brother fala, às vezes é um bagulho que você só ouviu passando em algum lugar, aquilo surge como piada, aí vai desenvolvendo e quando você vai ver já tem um set de stand-up comedy na mão pronto para ser executado em cima do palco e já era”, explicou.

O artista contou também como lida com bloqueios criativos, os quais, conforme ele, é normal acontecer em qualquer profissão. “Vai ter um momento em que você não está a fim de fazer mesmo. Espera passar um, dois dias, aí vê o tamanho da sua conta. Aí você vê as dívidas, depois vê se vale a pena você ficar bloqueado ou trabalhar”, brincou e completou: “a alternativa é essa aí, se tiver pouca dívida, aí você fica por mais tempo. Se tiver muita dívida é um dia só de bloqueio, e o outro dia você tem que se virar porque não tem tempo para ficar bloqueado”.

Veja as datas da “Tour 2024”:

