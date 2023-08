Aderbal Freire-Filho é velado em teatro criado por Marieta Severo

O velório do diretor teatral Aderbal Freire-Filho, que morreu aos 82 anos, vai acontecer nesta quinta-feira, 10, das 10h às 14h, no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. O local foi fundado em 2005 pelas atrizes Andréa Beltrão e Marieta Severo, com que era casada desde 2004 com o diretor.

Após o velório, o corpo do diretor será cremado às 15h, no Cemitério Memorial do Carmo. Um dos maiores diretores de teatro brasileiro, Aderbal Freire-Filho, estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico em 2020.

Nascido em Fortaleza, Aderbal se formou em Direito, mas, desde os anos 50, fazia parte de grupos de teatro. Ele, que também era ator e apresentador de televisão, ficou conhecido pela sua ousadia experimental nas montagens. Em 1972, estreou com a peça “O cordão umbilical”, de Mário Prata, e o monólogo de Roberto Athayde, “Apareceu a Margarida”, estrelado por Marília Pêra.