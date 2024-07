“As Aventuras de Mike com Dearo e Manu” ganha sessões em Salvador

Peça narra o mistério do desaparecimento de Mike - Foto: Divulgação

Salvador recebe, na próxima semana, a peça “As Aventuras de Mike com Dearo e Manu”. O espetáculo, que estreia no palco do Teatro Jorge Amado nos dias 13 e 14 de julho, narra o mistério do desaparecimento de Mike e a busca de Nando e Priminha Irritante.

A produção conta com Dearo e Manu dando vida aos personagens. O casal de autores do livro infantojuvenil mais vendido no Brasil, acompanhados por mais de 21 milhões de inscritos no YouTube entre crianças, jovens e adultos, tiraram da gaveta o roteiro que produziram em 2019.

Inédita, a história não está em nenhum livro ou vídeo, mas traz a referência do desenho “As Aventuras de Mike” nos personagens, nas frases e nos figurinos confeccionados para a peça.

"A essência da nossa obra é proporcionar momentos de descontração em família e criar memórias, não apenas para as crianças, mas também os adultos, levando os para uma jornada cheia de emoções e risadas. É um convite para escapar da realidade e mergulhar em um mundo de fantasia e amizade”, comenta Manu.

“Nossa maior alegria é ver o público envolvido com a história. Cada risada e aplauso nos transborda de gratidão”, conclui Dearo.

SERVIÇO

Praça: SALVADOR/BA

Datas: 13 de julho – sábado e 14 de julho – domingo (2 sessões)

Horários: 15h – abertura da casa e 16h – início da sessão

Extra – domingo (14) – 10h – abertura da casa e 11h – início da sessão

Local: Teatro Jorge Amado

Endereço: Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador/BA – Cep 41830-001

Preços: a partir de R$ 75