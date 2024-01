Dramaturgo baiano lança obra teatral bilíngue em Montréal | A TARDE

O dramaturgo e ator soteropolitano, André Luis Silva, lança no próximo dia 6 de janeiro em Montreal, no Canadá, a obra bilíngue “All About Lambs, Razors and Dandelions”, versão inglês da peça teatral “Sobre Cordeiros, Navalhas e Dentes-de-Leão”, ainda inédita em terras baianas. A dramaturgia foi finalista do Concurso Nacional Seleção Brasil em Cena, promovido pelo CCBB, em 2017

Na trama, uma família, que se reúne para um jantar de aniversário da mãe supostamente falecida, precisa lidar com doses cavalares de cinismo, bom-humor e crueldade. A obra busca conduzir o leitor a duas reflexões críticas: como lidamos com a ausência dos que amamos e como enfrentamos a perspectiva de sermos, nós mesmos, ausência de alguém um dia.

“All About Lambs, Razors and Dandelions” fala sobre vida, morte, renascimento, despedidas, luto, ressentimento e, principalmente, traz uma família desestruturada a partir das ausências, o convívio tóxico e as dependências emocionais deste núcleo social. Os sonhos compulsórios dos pais aos filhos. A anulação dos desejos para alimentar uma estrutura familiar falida. Um outro debate suscitado na obra é o desconhecimento e a incapacidade da sociedade de se relacionar com as doenças psicossomáticas.

Mas para André, a obra não imita a vida. A utiliza como inspiração. “O impulso para a obra é uma situação familiar. Meu avô materno desenvolveu esquizofrenia e o convívio familiar acabou se transformando em um pesadelo. Além de já existir um divórcio tumultuado entre avó e avô. Todos da família sempre tinham uma história bizarra sobre ele. Sempre no passado. Até que um dia, ele deu uma topada na rua e como era diabético, precisou amputar metade do pé. Mais ou menos, dois anos depois ele veio a falecer”, recorda o dramaturgo.

De acordo com Silva, o objetivo de lançar a obra bilíngue, além de promover, logicamente, o trabalho do autor em terras estrangeiras, é fomentar parcerias e estreitar relações culturais entre autores brasileiros e seus pares pelo mundo afora.

“Essas publicações se inserem em um contexto de internacionalização da cultura, de um intercâmbio rico que não privilegia apenas a encenação de peças estrangeiras no Brasil, mas que contribui para a difusão da arte nacional. Ou, para sermos mais específicos, nordestina. Gostaria muito que, de alguma forma, esse lançamento pudesse abrir portas para meus conterrâneos, escritores como eu que ainda não tiveram essa oportunidade”, pontua o dramaturgo, ao acrescentar que a ideia de lançar a obra bilíngue parte do interesse de amigos canadenses de ler a obra, mas que não conseguiam lê-la em português.

André Luis Silva pede licença ainda para falar sobre sua relação sobre Harildo Déda, um dos principais nomes do teatro baiano, que morreu aos 83 anos, em Salvador, em setembro de 2023. “A influência dele nos meus textos é absoluta. Enquanto estávamos montando a peça “Escavadores”, em 2015, também de minha autoria, que integrou a programação do Festival Internacional de Artes Cênicas - FIAC e foi indicada ao Prêmio Braskem, ele me sugeriu que fizesse uma versão em inglês da peça para trazer comigo na bagagem quando viesse visitar minha irmã (em 2016). Infelizmente, não tive condições de fazer na época. A ideia permaneceu latente. Eis que, em 2023, trocando uma ideia com ele pelo telefone, ele insistiu nas versões em inglês.”, recorda.

Inclusive, André conta que os primeiros escritos da obra foram apresentados ao mentor, e que “ele riu um bocado, pediu pra mexer em algumas coisas. Assim nasceu a segunda versão, a que foi finalista no concurso do CCBB. Não tenho como falar sobre a minha vida no teatro sem falar sobre ele. Ele foi um grande mentor, um grande pai, um grande amigo, confidente. Deco, era assim que me chamava. E eu, carinhosamente, Harry”, relembra.

A dramaturgia será lançada no dia 6 de janeiro pela Be Bold Books, editora independente, com versão em inglês assinada por Lucas Morassi (que também assina a identidade visual do livro) e conta com revisão do jornalista canadense Robert Janelle.

A versão bilíngue ficará disponível para aquisição no Brasil no segundo semestre de 2024. Por enquanto, no primeiro semestre, sua distribuição estará restrita à América do Norte, Europa e Ásia.