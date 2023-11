Espetáculo sobre Chico Buarque chega a Salvador: “novos elementos” | A TARDE

O espetáculo “Chico Buarque - Um Outro Olhar”, releitura mais pop e teatralizada da obra do cantor e compositor, chega a Salvador nesta quarta-feira, 15. A apresentação acontece no Teatro da Cidade, localizado na Avenida Paralela, às 20h.

A peça é estrelada pelo NU’ZS Duo, dueto composto pela atriz e cantora mineira Marcê Porena e pelo arranjador e guitarrista paulista Max Silva. No show cênico-musical, ela interpreta o repertório, enquanto ele faz intervenções teatrais a seu lado.

Em conversa com o Portal do A TARDE, a dupla falou sobre a criação do espetáculo - que passou pelo Teatro Castro Alves (TCA) em 2022 e no Sesc Casa do Comércio em 2020 - e a importância dele para fazer com que mais pessoas conheçam e passem a admirar o trabalho do cantor. De acordo com Max e Marcê, a proposta surgiu com a necessidade de conectar a obra de Chico a um público que talvez não seja tão familiarizado.

Na conversa, eles também revelaram que existe o desejo de fazer o mesmo trabalho com a obra de outros artistas. “Nós já estamos em processo de realização desse trabalho”, afirmaram.

Confira a entrevista completa:

Portal A TARDE: Como surgiu a ideia de criar um espetáculo como o “Chico Buarque - Um Outro Olhar”?

NU’ZS Duo: A ideia sobre o trabalho do Chico Buarque partiu de mim [Marcê Porena], porque eu escuto Chico Buarque desde criança. Na minha casa se ouvia muito Chico Buarque. E quem me apresentou a ele foi o meu irmão mais velho, que era completamente apaixonado. A primeira música que eu ouvi de Chico, eu tinha cinco anos de idade, foi “Feijoada Completa”. Foi a partir de mim, sugerindo para Max, que a gente começou a fazer esse trabalho sobre a obra de Chico desde 2017. E ele topou.

Portal A TARDE: Qual a importância de fazer a releitura mais pop e teatralizada da obra de uma artista tão marcante como Chico Buarque?

NU’ZS Duo: Bom, na verdade, essa proposta surge com a necessidade de conectar a obra do Chico a um público que talvez não seja tão familiarizado. Quando você pega e agrega elementos mais contemporâneos, como sintetizadores e o uso da tecnologia, você acaba atraindo, de uma forma ou de outra, um público mais jovem. E esse é um dos objetivos.

A gente vinha de uma sequência de trabalhos voltados muito para MPB de tradição e a gente estava com uma necessidade muito grande de agregar novos elementos mais contemporâneos. E aí, como a Marcê falou, ela deu a ideia que a gente fizesse Chico Buarque e começamos esse trabalho com o intuito de trazer um público mais jovem. A teatralidade acontece de forma natural, pelo fato da Marcê ser atriz. Ela valoriza muito a palavra. E isso gera uma certa subjetividade dentro da obra, ou seja, cada um que ouve tem uma sensação diferente. Então, existem várias interpretações, várias formas de interpretar a mesma palavra, a mesma letra.

A gente acredita que isso traz, como o nome do show diz, um novo olhar, uma nova sensação para o público, e as pessoas às vezes se surpreendem e falam: “nossa, eu entendi essa música agora”. A gente acredita que isso agrega, e é importante, é um trabalho de formação também, formação de plateia, e pelo gosto, pela música popular.

Portal A TARDE: Existe o desejo de fazer esse mesmo trabalho com a obra de outros artistas? Se sim, quais?

NU’ZS Duo: Sim, existe. Hoje, o NU'ZS é um duo que tem focado em trabalhos de repertório, apesar da gente ter um trabalho autoral. Gravamos em 2018 uma música com participação do Paulinho Moska, temos outros trabalhos lançados em forma de EP, de single, trabalho autoral, mas a gente resolveu em 2018 seguir na construção do público através da releitura, através do repertório de artistas já consagrados.

Nós já estamos em processo de realização desse trabalho, mas ainda não temos autorização e nem podemos revelar ainda o próximo autor ou autora que nós vamos trabalhar. Mas com certeza assim que a gente puder falar, vocês vão receber a informação em primeira mão. Então, o NU'ZS hoje está focado mais em um trabalho de repertório, então com certeza virão outros artistas.

Portal A TARDE: Você acredita que esse trabalho com o “Chico Buarque - Um Outro Olhar” vai fazer com que mais pessoas conheçam e passem a admirar o trabalho do cantor e compositor? Por quê?

NU’ZS Duo: Sem dúvida, a gente tem desde o público que consome o trabalho do Chico Buarque, até o público novo. Nós recentemente estivemos em São Paulo e tinham pessoas de até 16 anos na plateia. Então a pessoa, a princípio, se identifica com a sonoridade do trabalho que a gente proporciona e vai pesquisar a obra do autor na sequência, com certeza buscando os clássicos e ver como que essas canções eram no formato original.

Então, essa mensagem que a gente está passando de forma mais contemporânea, tecnológica e atualizada sobre um ponto de vista pop, faz com que as pessoas se interessem sim. Isso foi com a gente também. Quando a gente ouvia uma canção, vamos supor, você pegava um artista que estava regravando o Noel Rosa, por exemplo, ou o Cartola, né? Você primeiro se encantava com aquela obra que você estava ouvindo na versão e depois a gente ia buscar a versão original. É um processo meio retroativo, mas geralmente é assim que funciona.

Portal A TARDE: Como você avalia a valorização da cultura, principalmente em relação ao teatro, no Brasil?

NU’ZS Duo: Bom, nós achamos que, na verdade, a gente está vivendo um momento muito bacana em que as pessoas estão se interessando mais pela cultura, voltando ao teatro, voltando a se interessar pela música boa, pelo teatro. É um ótimo momento, ainda mais agora que o governo federal está incentivando e estimulando a cultura para o país. E a gente vem observando isso nos shows.

Os teatros lotados, as pessoas querendo mais e mais. Isso, para nós, é simplesmente muito bom, muito fantástico. Estamos vivenciando um momento muito bom, principalmente no Brasil. Principalmente depois dessa pausa, dessa pandemia, que todo mundo ficou afastado. Que coisa boa as pessoas voltando ao teatro.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro