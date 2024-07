"Levar a comédia para o TCA é emblemático", diz Tiago Banha

Vatapá Comedy Club é formado por Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha - Foto: Divulgação

Reunindo os principais expoentes da comédia stand-up baiana, o Vatapá Comedy Club, formado pelos comediantes Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha, se reúne hoje para uma nova apresentação na Conca Acústica do TCA. As entradas podem ser adquiridas por meio do site Ingresso Digital, com a inteira custando R$ 120 e a meia R$ 60.

Temas como música, televisão, relacionamentos, família e até história não ficam de fora da criatividade nem da língua afiada dos comediantes, que se revezam no palco. Nos últimos anos, o quarteto acumula apresentações por diversas capitais do país e agora volta à cena baiana reunindo sua formação completa, em show inédito na capital soteropolitana, em uma apresentação tida como desafiadora para o quarteto

“E de certa forma era um sonho, né? A gente apresentar o nosso show em um dos palcos mais lendários que a gente tem no nosso estado. Quando surgiu a oportunidade de a gente colocar o nosso show na Concha, todo mundo ficou super animado”, revela Tiago Banha. “É um desafio gigante, parece até meio repetitivo, meio clichê dizer uma coisa dessa, mas é um misto de desafio e sonho que a gente vai conseguir realizar – até para inspirar outras pessoas do gênero, outras pessoas do teatro também arriscarem e fazerem algo parecido com o que a gente vai fazer agora”.

Rindo, não importa como

Em seus oito anos de atividade, os membros do Vatapá Comedy Club colecionam participações em projetos de humor nos mais diferentes meios, dos palquinhos de stand-up aos programas de televisão. Essas diferentes referências e passagens agregam no estilo de apresentação do grupo.

“Minha carreira é marcada desde sempre por diversas coisas que eu me envolvo. Eu sou um hiperativo clinicamente diagnosticado, então desde que me entendo como gente, eu nunca consegui fazer uma coisa só, sou muito ‘ligado’. Eu preciso estar sempre fazendo algo e às vezes até coisas que não se conversam eu consigo alinhar, como o humor na internet com o humor de roteiro e com que eu já faço no palco para minhas referências. Elas só se cruzam, e é um traço muito marcante”, diz Banha.

Aliado à essa pluralidade de meios, os quatro comediantes se complementam no palco com seus diferentes estilos de humor. Com diferentes abordagens de stand up, o Vatapá Comedy Club consegue reunir esses quatro nomes e trazer uma dinâmica em palco que enfatiza os pontos fortes de cada estilo de apresentação.

“Há uma diferença na persona de cada um. Cada um tem um estilo de estar no palco muito próprio. O João é mais enérgico, Jordan faz parecer que você está trocando ideia com um amigo seu, o Buente traz um estilo de contar histórias e eu já sou um cara mais técnico né”, afirma.

“Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma linguagem muito parecida né, a gente aborda temas muito parecidos, nós temos origens parecidas, viemos de lugares muito semelhantes, e aí acaba que, no fim das contas, o nosso show meio que se completa, mesmo tendo essas diferenças”, pontua Tiago.

O peso da Concha

A oportunidade de apresentação na Concha Acústica do TCA é recebida com grandes expectativas pelo quarteto. Essa exposição que o espaço promove, a preço competitivo, representa um grande passo na carreira dos artistas.

Além do show na Concha Acústica, Banha também afirma que há planos do Vatapá Comedy Club se apresentar em cidades no interior, possivelmente a partir do segundo semestre de 2024. Algo grande para os fãs do grupo.

“A expectativa para o show é a melhor possível. Se não me engano, é a primeira vez que um produto de teatro aqui da Bahia se apresenta na Concha Acústica a preço competitivo. Não é um projeto social, não é um Domingo no TCA, não. É um show mesmo, com ingresso, tem ingresso social, inclusive e, para a gente, além de ser uma responsabilidade muito grande de ser o primeiro grupo de comédia stand-up a fazer isso”, celebra Tiago.

“[É uma grande responsabilidade] Estar nesse palco, que é uma coisa aterrorizante, ele é muito grande, ele é muito emblemático, só os maiores nomes da música, da arte do Brasil passaram por ali e a gente fica muito feliz de estar ocupando esse lugar”, observa.

Vencida a etapa do show de amanhã, Banha, Buente, Pimenta e Matheus deverão começar a traçar planos para botar a trupe na estrada.

“O nosso planejamento anual inclui shows pelo interior, é que como esse era um negócio tão grandioso, a gente optou pelo primeiro semestre planejar apenas esse espetáculo na Concha Acústica. Mas vemos mais por aí!”, conclui o comediante.

Vatapá Comedy Club / Amanhã, 19h30 / COncha Acústica do Teatro Castro Alves / 1º lote: R$ 100 e R$ 50 / Ingresso Solidário: R$ 70 + 1kg de alimento / Vendas: Ingresso Digital, Red Burguer (Pituba), Bombar e bilheteria TCA / Classificação indicativa 14 anos

