Oficina gratuita sobre teatro acessível acontece em Brotas amanhã

Tica Raposo - Foto: Gabrielle Guido/Divulgação

A arte do teatro pode ser ensinada para todos os corpos. Com essa defesa, a professora e pesquisadora surda Tica Raposo promove, no sábado, 13, uma oficina gratuita na qual vai compartilhar estratégias para tornar as aulas de teatro mais acessíveis, incluindo a todos. A iniciativa conta com um total de 50 vagas em duas turmas, uma das 9h às 11h, e outra das 14h às 16h30, na Instituição Joanna de Ângelis - Casa de Betânia, em Brotas.

A oficina vai abordar alguns métodos descritos no livro "2 altos, a pró não ouviu! Reflexões e estratégias para aulas de teatro acessíveis", escrito pela própria Tica. O encontro é aberto a qualquer pessoa interessada no tema, mas é voltado especialmente para professores da rede pública de Salvador. O objetivo é capacitar os educadores para aplicar as estratégias de ensino inclusivo em suas aulas através da ludicidade.

O projeto cultural foi contemplado pelo edital Retomada Teatro, da Funarte, e obteve nota máxima no Nordeste, ficando entre os oito primeiros colocados no país. Nas oficinas, os participantes terão a oportunidade de se instrumentalizar e se sensibilizar de forma poética e divertida, com ideias que podem ser levadas para espaços de educação regular.

"A aplicabilidade das estratégias acessíveis se estende e ultrapassa os muros das aulas de teatro. Toda disciplina pode ser beneficiada quando pensada na perspectiva de uma aula acessível. Aprendi a ler o mundo de outro jeito e agora quero ensinar aos meus camaradas. Na educação, dividindo é que se soma", defende Tica Raposo.

Livro gratuito

O projeto contempla, ainda, a distribuição gratuita de 100 exemplares do livro para 100 escolas da rede pública da Bahia. O pedido pode ser feito via formulário, onde cada gestor deve informar os dados da escola no cadastro. O envio é por conta do projeto, sendo doado apenas um livro por unidade escolar. Haverá prioridade para as instituições que tenham Atendimento Educacional Especializado (AEE) e/ou professora de teatro, dança, música e artes visuais. Clique no link para cadastro.

Sobre a facilitadora e autora do livro

Tica Raposo é, antes de tudo, uma artista surda. Escritora, diretora teatral, pesquisadora e também professora de teatro do ensino público, ela é mestre em Artes pelo Programa de mestrado profissional PROFARTES da Universidade Federal da Bahia (2023), onde também se graduou em Artes Cênicas. Para Tica, viver conectada com a arte, facilitou sua comunicação com o mundo e fortaleceu seu espírito para se manter firme.

Atualmente, é educadora na rede municipal de ensino na cidade de Salvador. Tem experiência na área de Ensino das Artes, atuando principalmente nos seguintes temas: surdez, educação inclusiva, jogos, ensino fundamental e comunicação não verbal.

Serviço