Vídeo: multidão aplaude corpo de Zé Celso em velório no Teatro Oficina

O velório do dramaturgo Zé Celso, que acontece desde a madrugada desta sexta-feira, 7, no icônico Teatro Oficina, em São Paulo, foi marcado pela emoção. Durante as homenagens, o corpo do artista foi rodeado por atores, fãs e colegas de trabalho que se reuniram para dar os últimos aplausos ao diretor.

A cerimônia também foi marcada por outro momento tocante: Nagô, o cãozinho de Zé Celso, chegou acompanhado do marido do dramaturgo, Marcelo Drummond, para se despedir. Ambos estavam no incêndio que matou o diretor na quinta-feira, 6.

O caixão de Zé Celso, carregado por familiares e amigos, entre eles o deputado estadual Eduardo Suplicy, trazia uma bandeira da escola de samba Vai-Vai. O diretor era um entusiasta da agremiação.

"Estava por perto, de um jeito ou de outro. Chegou a desfilar com a gente e chamou a nossa bateria para animar seu casamento, recentemente. Fica aqui nossa reverência, nossa homenagem e nosso profundo pesar. A cultura perde. A arte perde. O Brasil perde", escreveu a escola, em nota oficial.

Ao GloboNews, Marcelo contou que chegou a desmaiar com a fumaça no local e tocou nas mãos do marido.

"Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava 'abre a janela, abre a janela'. E eu falei: 'já está aberta'. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim", contou ele, durante o velório.

