Ali Kamel deixa direção-geral de Jornalismo da Globo após 22 anos

O diretor-geral de Jornalismo da TV Globo, Ali Kamel, vai deixar o cargo em dezembro deste ano após 22 anos no cargo. A informação foi divulgada pela própria emissora.

Com a saída de Kamel, quem ocupa o cargo será ocupado por Ricardo Villela, que atualmente é o diretor-executivo de Jornalismo da emissora.

O diretor-presidente do Grupo Globo, Paulo Marinho, afirmou que foi procurado por Kamel em julho do ano passado para falar sobre seu futuro na emissora.

"Após intensos 34 anos dedicados a funções executivas no Grupo Globo, 22 deles na Globo, disse que gostaria de desacelerar. Passada a surpresa inicial, já que Ali está no auge de sua capacidade de pensar jornalismo e gerir redações, procuramos entender suas motivações", disse.

Marinho enalteceu seu entusiasmo pela profissão, além do comprometimento e dedicação. Ele pontuou ainda que Ali coordenou a cobertura de seis eleições presidenciais e cinco eleições municipais, além de projetos, como ‘Caravana JN’, ‘JN no Ar’, ‘O Brasil que eu quero para o futuro’ e ‘Brasil Em Constituição’. Em 2002 ele teve a ideia de entrevistar os candidatos à presidência durante o ‘Jornal Nacional’.

Durante os próximos meses, Ali, Villela e Miguel Athayde, diretor da GloboNews e que vai ocupar a direção-executiva de Jornalismo, trabalharão juntos na transição. Com a saída do cargo, Kamel assumirá a posição de Coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo.